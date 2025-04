Belgische zeehavens waakzaam voor impact heffingen Trump

De Belgische zeehavens van Antwerpen en Brugge zijn waakzaam voor de impact van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump op de goederenstromen. Volgens havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges was die impact in de eerste drie maanden van dit jaar nog beperkt, maar kunnen de komende maanden de gevolgen van het handelsbeleid van Trump zich scherper gaan aftekenen.