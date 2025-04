Brit die verkeersravage veroorzaakte tijdens date bekent schuld

De man wilde een vrouw thuisbrengen na een eerste date toen politieagenten hem aan de kant wilden zetten wegens roekeloos rijgedrag. De verdachte negeerde de stoptekens die hij kreeg en ging ervandoor met snelheden tot 200 kilometer per uur. Agenten wisten de man uiteindelijk tot stoppen te dwingen, maar wel ten koste van zeker vier politieauto’s. Ook raakte een ‘stille’ politieauto, niet als zodanig herkenbaar, beschadigd tijdens de achtervolging toen het voertuig kantelde.

Op de vlucht voor de politie richtte de man een enorme ravage aan. Brokstukken van politieauto’s lagen verspreid over de snelweg, die als gevolg daarvan in beide richtingen moest worden afgezet. De hinder duurde urenlang. Mensen die bijvoorbeeld naar de luchthaven van Newcastle onderweg waren, moesten rekening houden met extra reistijd.

Sportschool

De man kreeg in afwachting van de rechtszaak een rijverbod opgelegd, maar gebruikte vervolgens toch een andere auto om naar zijn werk in de sportschool te gaan. Daarnaast reed hij nog drie keer illegaal in de auto na het incident. Voor de rechter bekende de man volledige schuld en betuigde hij diepe spijt van wat gebeurd was. Op welke straf de twintiger kan rekenen, is nog niet bekend.