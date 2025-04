Opnieuw minder maaltijden besteld bij moederbedrijf Thuisbezorgd

Just Eat Takeaway meldt dat er in de eerste drie maanden van dit jaar via zijn platforms in totaal 156,1 miljoen maaltijdbestellingen zijn geplaatst. Dat is 6 procent minder dan een jaar eerder. In Europa gingen de bestellingen met 4 procent omlaag en in de regio’s buiten Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland daalden de orders met 15 procent.

Begin dit jaar werd bekend dat Just Eat wordt overgenomen door techinvesteerder Prosus. Just Eat blijft gevestigd in Amsterdam onder de bestaande naam en zal zijn belangrijke merken behouden.