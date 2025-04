Trump wil ‘heel aardig’ zijn bij heffingsbesprekingen met China

„Het zal aanzienlijk dalen, maar niet naar nul”, zei Trump over de heffingen tijdens de beëdigingsceremonie van de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De Verenigde Staten hebben de importheffing op de meeste Chinese goederen recent flink verhoogd naar 145 procent, waarop China terugsloeg met een heffing van 125 procent. „Wij gaan heel aardig zijn en zij gaan heel aardig zijn, en dan zullen we zien wat er gebeurt”, voegde Trump daaraan toe.

Zijn beweringen zijn een teken dat Trump mogelijk zijn harde opstelling tegenover China afzwakt. De tarievenoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld heeft grote onrust op de financiële markten veroorzaakt.

Trump zei daarnaast dat hij niet van plan is om „het hard te spelen” met de Chinese president Xi Jinping en dat hij het tijdens besprekingen niet zal hebben over het coronavirus. Het Witte Huis lanceerde vorige week een website met de bewering dat het virus is ontstaan in een lab in China. Dat leidde tot kritiek van China. Beijing zei dat het „extreem onwaarschijnlijk” is dat het virus uit een laboratorium kwam.

„Als ze geen deal sluiten, zullen wij de deal bepalen. En het zal een eerlijke deal zijn voor iedereen”, zei Trump verder.

De opmerkingen van Trump volgen op beweringen van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent dinsdag. Die stelde dat de impasse tussen de VS en China onhoudbaar is.

Xi zei woensdag dat de tarieven- en handelsoorlog de legitieme rechten en belangen van alle landen ondermijnen, het internationale handelssysteem schaden en de economische wereldorde beïnvloeden, meldt staatspersbureau Xinhua. Xi zei dit tijdens een ontmoeting met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev in Beijing.