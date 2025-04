FNV: driedaagse staking bij garagehouders en fietsbedrijven

De cao waarvoor wordt gestaakt geldt volgens de bond voor ruim 84.000 mensen. FNV wil dat de lonen met 7 procent omhoog gaan en dat de cao een looptijd heeft van een jaar. De vakbond wil ook dat de lonen voortaan meebewegen met de inflatie. De huidige cao liep in februari af.

Vakbondsbestuurder Murat Sekercan noemt het „ongelofelijk” dat het zo ver heeft moeten komen. „Al vanaf het begin hebben we het gevoel dat de werkgevers heel weinig waardering en respect hebben voor hun personeel.” Volgens een FNV-woordvoerder is nog niet duidelijk hoeveel mensen mee zullen doen aan de nieuwe staking.

Ook CNV heeft zijn leden opgeroepen om te staken, op dezelfde dagen. Dit kan ervoor zorgen dat klanten iets langer op een reparatie, bandenwissel of onderhoudsbeurt moeten wachten, waarschuwt de vakbond. „Dat is inderdaad vervelend voor ze”, zegt CNV-onderhandelaar Nicole Engmann. „Maar als er nu geen goede cao komt, worden de wachtlijsten in de toekomst alleen nog maar langer en dat is nog vervelender. Er is al een tekort aan goede monteurs en zonder goede arbeidsvoorwaarden wordt dat alleen maar erger.”