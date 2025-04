Jaarvergadering ING hervat, maar activisten blijven toeteren

De activisten schreeuwden onder meer „bullshit-alarm”, omdat de bank zou liegen en de cijfers van de bank niet zouden kloppen. Ook beweerden ze dat ING als financier van de klimaatcrisis bloed aan zijn handen zou hebben. Van Rijswijk reageerde aanvankelijk laconiek op de fluitjes met de opmerking: „Ik hoor een vogel, dat is goed voor de biodiversiteit”. Later werd het president-commissaris Karl Guha te gortig en schorste hij de vergadering tijdelijk. Daarna verliet het bestuur van ING tijdelijk de zaal.

Bij de aandeelhoudersvergadering in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ is veel beveiliging aanwezig. De politie heeft meerdere activisten uit de zaal verwijderd. Een activist moest uit de zaal worden gedragen. De beveiliging had ook al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo mochten de bezoekende aandeelhouders geen tas mee de zaal in nemen, om te voorkomen dat er vreemde attributen de zaal in zouden worden gebracht. Ook waren er detectiepoortjes waar iedereen doorheen moest lopen.

Activisten de toegang ontzeggen is lastiger voor de bank. Ze kopen namelijk aandelen, waardoor ze als aandeelhouder naar binnen kunnen. Ook andere milieuorganisaties hebben op die manier activisten de zaal in gestuurd. Milieudefensie is van plan tijdens de vergadering kritische vragen te stellen. Vorig jaar waren er ook al activisten die dat deden. Dat zorgde toen evenwel voor veel ergernis bij ING omdat de activisten telkens dezelfde vraag stelden. President-commissaris Guha vroeg de aandeelhouders dit keer daarom specifiek om het herhalen van vragen te vermijden. Doen aandeelhouders dat toch, dan zal de bank volgens hem niet antwoorden.