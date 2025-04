Zorgen Van Weel over demonstraties op 4 mei, gaat overleggen

Er bestaat geen wettelijke belemmering voor demonstraties op bepaalde dagen, zoals feestdagen, zei Van Weel. Volgens hem zijn er al demonstraties aangevraagd op de dag van de Dodenherdenking op 4 mei. Maar wat de minister betreft, zou niet alles wat mogelijk is ook moeten worden toegestaan.

Tegelijk benadrukte hij dat demonstreren een groot goed is, omdat zo „ruimte wordt gegeven aan spanningen in de samenleving”, zei hij op vragen van Geert Wilders. De PVV-leider is boos over een demonstratie op eerste paasdag van moslims in Rotterdam.