Aandeelhoudersvergadering ING stilgelegd om verstoring activisten

ING-topman Steven van Rijswijk reageerde eerst laconiek met de opmerking: „Ik hoor een vogel, dat is goed voor de biodiversiteit”. Later werd het president-commissaris Karl Guha toch te gortig en schorste hij de vergadering. Daarna verliet het bestuur van ING de zaal. De politie moest een activist de zaal uitdragen.

Op de vergadering in het Muziekgebouw aan ’t IJ zijn meerdere actiegroepen aanwezig. Voorafgaand verzamelden zich al tientallen activisten voor de deur. Zij presenteerden daar een ‘rekening van verwoesting’ en zwaaiden met bordjes met teksten als „Stop killING our dreams”.

Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong, zei dat ze het jammer vond dat ze weer „naar zo’n saaie aandeelhoudersvergadering” moest, maar benadrukte dat het wel nodig was om actie te voeren voor het klimaat. Een andere spreker bij het straatprotest riep ING op niet mee te doen aan het financieren van „Trumpgas”, goedkoop gas uit de VS. Dat zou ook neerkomen op het steunen van een autoritaire leider.

Milieudefensie wil ING ook via de rechter tot een andere klimaatkoers bewegen. Eind vorige maand heeft de organisatie officieel een rechtszaak aangespannen tegen ING. De belangrijkste eis daarin is dat ING zijn beleid in lijn brengt met de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

ING zelf zegt zich juist in te spannen om duurzaamheid onderdeel te maken van de kern van alles wat de bank doet.