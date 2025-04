Van Vroonhoven vertrouwt op ‘mondelinge afspraak’ over huren

De huurbevriezing gaat ten koste van huurinkomsten van woningcorporaties, die de huurinkomsten nodig hebben om investeringen in nieuwe woningen mee te financieren. De corporaties worden hiervoor maar gedeeltelijk gecompenseerd. Er lijken twee uitwegen: fors meer geld uittrekken voor corporaties of de huurbevriezing beperken. Beide verhouden zich moeilijk tot wat de partijen in de voorjaarsnota hebben afgesproken.

Van Vroonhoven denkt dat de minister van Volkshuisvesting, Mona Keijzer (BBB), „ook echt in gesprek moet met de woningbouwcorporaties om te kijken hoe hier een mouw aan te passen valt”.

De afspraken kwamen tot stand in een lang nachtelijk overleg. „Wij hebben onze strijd gestreden op de bestaanszekerheid en groepen in de knel”, zei Van Vroonhoven daarover. „Dit zijn plannen die daarna kwamen. Het is ook geen geheim dat het voor de PVV heel belangrijk is.”

„Alles goed en wel”, zei Van Vroonhoven naar eigen zeggen aan de onderhandelingstafel. „Maar denk alsjeblieft aan de investeringscapaciteit, die mag niet onder druk komen. Mij is gezegd dat ik dat vertrouwen kan en mag hebben. En daar vaar ik op dit moment op.”

De NSC-leider vestigt ook hoop op het kabinet. Premier Dick Schoof zei donderdag dat de „inzet” in het overleg met de corporaties is dat de woningbouw niet afneemt. Van Vroonhoven: „Voor mij is het ook een stukje vertrouwen in het werk dat het kabinet doet.”

Woonminister Keijzer zei vorige week dat ze niet blij is met de huurbevriezing.