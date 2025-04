Vaticaan deelt informatie over laatste uren van paus

„Bedankt dat u me terug naar het plein hebt gebracht”, citeert Vatican News, een platform van het Vaticaan. De 88-jarige Franciscus ging de pausmobiel in, nadat hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek was verschenen voor de paaszegen urbi et orbi. Hij begroette de tienduizenden gelovigen op het plein, maar las de zegen niet zelf voor.

Vatican News meldt dat Franciscus achteraf moe maar voldaan was. Hij zou zaterdag enige twijfels hebben gehad over de rit over het plein en daarom zijn verpleger Massimiliano Strappetti om diens mening hebben gevraagd. De paus was ernstig verzwakt door de dubbele longontsteking waarvoor hij langer dan een maand in het ziekenhuis lag.