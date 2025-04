2,6 miljoen illegale sigaretten gevonden in Hoensbroek

In een loods in het Limburgse Hoensbroek zijn 2,6 miljoen illegale sigaretten gevonden, meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Die zaten in dozen en sloffen, verstopt in met folie omwikkelde speciaal geprepareerde pakketten gipsplaten. In de loods lagen ook uitgeholde gipsplaten.