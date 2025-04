Vrijspraak voor verdachte van doden partner Amsterdam

Het lichaam van de 51-jarige Boon werd in maart 2016 gevonden in een bos bij Nunspeet. De vrouw was door verwurging om het leven gekomen. In januari 2016 had L. haar als vermist opgegeven. Zij was volgens hem na een nachtelijke ruzie in hun woning in Amsterdam-West in dronken toestand vertrokken en niet meer teruggekomen.

Volgens de rechtbank zijn er aanwijzingen tegen L. en heeft hij zich rond de verdwijning van Boon opvallend gedragen, maar is er niet genoeg hard bewijs voor een veroordeling. L. heeft ontkend en tijdens het proces gezwegen. De rechtbank betreurt het dat hij de nabestaanden met vele onbeantwoorde vragen heeft laten zitten.

Een van de verdachte gedragingen van L. was zijn poging een vuurwapen aan te schaffen, in de periode voor de moord. De rechtbank verklaarde deze beschuldiging wel bewezen en legde hem hiervoor twintig dagen cel op. Omdat hij deze tijd al in voorarrest heeft gezeten, hoeft de man niet terug naar de cel. L. is in 2016 opgepakt, maar kwam snel weer op vrije voeten. In 2017 werd hij opnieuw gearresteerd, maar ook toen zat hij slechts twee weken vast.

In de nacht van de verdwijning was de jongste dochter (toen 7 jaar) van Boon in de woning aan de Jacob van Lennepstraat aanwezig. In 2016 verklaarde zij dat zij een ruzie en een dichtslaande deur had gehoord. In 2023 voegde zij daaraan toe dat zij ook „stikgeluiden” had gehoord. De rechtbank sluit op basis van het oordeel van een deskundige niet uit dat deze herinnering niet echt is.