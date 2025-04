Vakantiewoningen fors duurder, ondanks fiscale onzekerheden

Vorig jaar verwisselden ruim 4150 vakantiehuizen van eigenaar, ongeveer 12 procent meer dan een jaar eerder. De NVM noemt het opvallend dat de prijzen zijn blijven stijgen, ondanks remmende factoren zoals de hoge overdrachtsbelasting, onzekerheid over de fiscale bijtelling en de voorgenomen btw-verhoging van 9 naar 21 procent op recreatieve verhuur. „De markt voor recreatiewoningen blijkt toch minder gevoelig voor het relatief ongunstige fiscale klimaat en lijkt mee te bewegen met de trends op de reguliere woningmarkt.”

Het groeiende aanbod vakantiehuizen kan echter ook een voorbode zijn van mindere tijden. „De recreatiewoning lijkt de melkkoe van de overheid, waarbij onduidelijk is welke maatregelen in het vat zitten”, stelt Anneke Haak-Bronsema, bestuurslid van NVM-Wonen. De huurinkomsten uit vakantiewoningen zijn belastingvrij. Of dit zo blijft, is echter de vraag, aangezien verhuurders mogelijk belast worden op hun daadwerkelijk behaalde rendementen. De discussie hierover is nog steeds gaande in Den Haag.

Begin dit jaar stonden 1675 recreatiewoningen in de verkoop bij NVM-makelaars, een stijging van bijna 300 woningen. Volgens bestuurder Haak-Bronsema is het belangrijk dat de recreatiemarkt een verder herstel laat zien, vanwege de grote bijdrage aan de economie en werkgelegenheid. De NVM wijst erop dat de kosten van recreatiewoningen steeds hoger worden, zeker voor huizen die op een park liggen. Het betreft lasten zoals servicekosten, erfpacht en onderhoudskosten. „Dat zet het rendement voor particuliere beleggers verder onder druk.”

Volgens de NVM gingen afgelopen jaar in de helft van de toeristische regio’s in Nederland de verkoopprijzen met meer dan 10 procent omhoog. Zeeland spande de kroon met een prijsstijging van gemiddeld 20 procent. Een op de drie verkochte recreatiewoningen verwisselde daar van eigenaar voor meer dan een half miljoen euro. Landelijk is dat een op de tien.