Goud tikt opnieuw recordprijs aan

De goudprijs klom in Singapore tot 3444 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee zet goud zijn recordopmars voort. Sinds het begin van het jaar is de goudprijs met meer dan 30 procent gestegen.

Door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de steeds verder oplopende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zoeken investeerders naar veilig geachte beleggingen, zoals goud. „De snelle stijging van goud dit jaar toont dat de markten minder vertrouwen hebben in de VS dan ooit tevoren”, zegt Lee Liang Le, marktanalist bij Kallanish Index Services in Singapore.