Invloedrijke Iraakse geestelijke looft paus voor inzet voor vrede

Al-Sistani herinnerde ook aan het bezoek dat Franciscus in 2021 aan Irak bracht. De sjiitische geestelijke noemde dat bezoek een „mijlpaal” en goed voor het bevorderen van de dialoog tussen twee religies.

Franciscus legde toen zo’n 1400 kilometer af in Irak. Hij ontmoette naast al-Sistani belangrijke politici en de vader van Alan Kurdi, het door een foto internationaal bekende vluchtelingenjongetje dat dood was aangespoeld in Turkije. Ook bezocht de paus de stad Mosul die voor een groot deel was vernietigd door Islamitische Staat.