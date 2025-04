Brandweer klaar met blussen leegstaand horecapand Westzaan

De brand in voormalig restaurant De Wereldkeuken aan de Overtoom brak in de nacht van zondag op maandag uit. De brandweer had een groot deel van de dag nodig om het vuur uit te krijgen. Er ontstond flinke rookontwikkeling en de brand was in de wijde omgeving te ruiken.

Omdat het onveilig was het pand te betreden, liet de brandweer het pand gecontroleerd uitbranden en werden sloopwerkzaamheden verricht.