Paus was belangrijk voor Suriname om aandacht voor Amazone

De bisschop van Paramaribo, Karel Choennie, noemt Querida Amazonia, een pauselijke brief waarin Franciscus „de ecologische problemen aankaart en een lans breekt voor de inheemse volken. Onze inheemsen hebben dat zeer gewaardeerd”.

Paus Franciscus heeft in 2021 een speciale bisschoppenconferentie ingesteld voor de Amazone. Dit overlegorgaan van bisschoppen moet onder meer bevorderen dat de bisdommen culturele gebruiken en tradities integreren in hun kerkelijke ceremonies.

De conferentie vloeide voort uit de speciale Amazonesynode die paus Franciscus in 2019 organiseerde in Rome voor alle bisschoppen uit de regio. Bisschop Choennie reisde in 2017 naar Rome voor de voorbereidingen.

„Ik sprak hem toen over het ‘proces Bouterse’. Hij was bereid te bemiddelen bij een proces van verzoening. Het formele verzoek van de Surinaamse regering om bemiddeling is echter nooit verzonden.”