Dalai lama herdenkt paus als man die in dienst van anderen leefde

„Zijne heiligheid paus Franciscus wijdde zich aan het dienen van anderen”, schrijft de dalai lama in een verklaring. „Hij toonde met zijn eigen daden voortdurend hoe je een simpel, maar betekenisvol leven kunt leiden. De beste manier om hem te eren is door een warmhartig persoon te zijn, anderen te dienen waar dan ook en hoe we ook maar kunnen.”

De 89-jarige boeddhistische monnik en paus Franciscus hebben elkaar nooit ontmoet.