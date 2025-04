Zelensky na dood paus: hij heeft gebeden voor vrede in Oekraïne

De paus stond bekend als pleitbezorger voor vrede die dialoog noemde als de enige manier om tot vrede te komen. Hij sprak dit jaar zijn afschuw uit over het feit dat de oorlog in Oekraïne al jaren gaande is. Franciscus had dit jaar ook een gesprek met 250 Oekraïense jongeren. „Het klopt dat dialoog soms onmogelijk is door de koppigheid van sommigen, maar we moeten altijd blijven proberen”, zei hij toen volgens nieuwssite Vatican News.