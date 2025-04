Schwab vertrekt als voorzitter toezichtsraad World Economic Forum

„Nu ik mijn 88ste levensjaar inga, heb ik besloten om met onmiddellijke ingang af te treden als voorzitter en als lid van de Board of Trustees”, zei hij volgens het WEF in een verklaring. De zogeheten Board of Trustees is het bestuursorgaan van het WEF.

Enkele weken geleden kondigde de Financial Times het vertrek al aan op basis van onder meer een brief aan bestuursleden die de zakenkrant had ingezien.

Bij de jaarlijkse WEF-top in het Zwitserse skioord Davos in januari komen wereldleiders, staatshoofden, ministers, bankiers en topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven bijeen. Schwab richtte het WEF in 1971 op en is sindsdien het gezicht van de organisatie. Vorig jaar deed hij al een stap terug door af te treden als uitvoerend voorzitter.