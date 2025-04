Pauselijke vereniging ‘aangegrepen’ door overlijden Franciscus

De organisatie roept alle kerken in Nederland op om maandagavond om 20.00 uur een kwartier lang de klokken te luiden. „Zo tonen we ons medeleven en laten we een ieder horen dat we onderdeel van een wereldkerk zijn.”

„Laten we bidden voor de zielenrust van paus Franciscus en smeken we de Heilige Geest om een waardig opvolger in het Petrusambt die de juiste keuzes maakt in deze complexe tijd.”

De vereniging heeft als doel „juiste informatie te verstrekken over de werking van de Heilige Stoel, financiële steun te geven aan goede werken van de paus en te bidden voor de paus en de kerk”.