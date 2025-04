Exportdaling Zuid-Korea mogelijk eerste schade heffingen VS

De waarde van de uitvoer vanuit het Aziatische land daalde in april volgens de voorlopige cijfers met 5,2 procent vergeleken met een jaar eerder. In maart steeg deze nog met 5,5 procent. De exportwaarde van Zuid-Koreaanse goederen naar de VS is in de eerste twintig dagen van april met 14,3 procent gedaald.

De cijfers suggereren volgens ING-econoom Min Joo Kang dat de Amerikaanse heffingen de wereldhandel hard beginnen te raken. Bloomberg-econoom Hyosung Kwon stelt dat de daling mogelijk ook een indirect effect is van de heffingen, omdat handelspartners van Zuid-Korea zelf ook klappen krijgen door de heffingen.