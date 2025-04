Koningspaar ‘diep getroffen’ door dood paus Franciscus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn „diep getroffen” door het overlijden van paus Franciscus. Dat laten zij in een verklaring weten. „Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem, onder andere tijdens ons staatsbezoek aan de Heilige Stoel in 2017. Paus Franciscus straalde in alles barmhartigheid uit.”