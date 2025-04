Arts Vaticaan: paus stierf aan hersenbloeding en hartfalen

De komende dagen komen in Nederlandse rooms-katholieke kerken condoleanceregisters te liggen waarin mensen hun medeleven kunnen betuigen na het overlijden van paus Franciscus. Op veel plaatsen zullen de kerken open zijn en mensen de „gelegenheid krijgen te bidden voor de paus en de kerk”. Dat zei bisschop Hans van den Hende tijdens een persmoment van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in de Sint-Aloysiuskerk in Utrecht.

Het bidden was ook voor paus Franciscus van groot belang, zei Van den Hende, en dus begon het persmoment in Utrecht ook met een gebed. Want „als we bidden, dan bidden we niet als papegaai”, sprak de bisschop de paus na, „maar met hart en ziel, als hele persoon”. Na zijn verkiezing startte de paus op het balkon bij het Sint-Pietersplein in Rome ook met een gebed en boog hij zijn hoofd naar de mensen toe om voor hem te bidden. „Die vraag is steeds gebleven: om te bidden voor de paus en de paus bidt voor ons”, benadrukte Van den Hende de „wederkerigheid” van het geloof van Franciscus.