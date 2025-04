Reuters: EU kijkt naar versimpelen uitstootregels VS om heffingen

De VS hebben eerder deze maand de importheffingen voor veel handelspartners, waaronder de EU, verlaagd naar 10 procent voor negentig dagen om ruimte te bieden voor onderhandelingen. Zowel de EU als de VS hebben aangegeven dat energie onderdeel kan zijn van hun deal. De Amerikaanse president Donald Trump heeft meerdere keren gezegd dat de EU meer Amerikaanse olie en gas zou moeten kopen om het handelsoverschot met de VS te verminderen.

De bronnen zeggen dat de Europese Commissie kijkt naar het invoeren van regels waardoor Amerikaanse exporteurs automatisch aan Europese wetgeving voldoen. Het zou niet de bedoeling zijn om de algemene methaanwetgeving af te zwakken, maar om technische regels hierover in te voeren. De bronnen gaven geen details over hoe dat zou kunnen. Methaan is de op een na grootste veroorzaker van klimaatverandering.

De VS zijn de grootste leverancier van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan de EU. Het landenblok heeft de import opgevoerd nadat Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel.

Een woordvoerder van de Europese Commissie wilde niet zeggen of er wordt gekeken naar flexibelere methaanwetgeving voor Amerikaanse lng-exporteurs, maar zei dat de Commissie een „voortdurende dialoog met de industrie voert over alle relevante zaken gerelateerd aan onze wetgeving”.