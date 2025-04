Stikstofimpasse brengt 317 bouwprojecten voor stroomnet in gevaar

Volgens Huibert Baud, bij Liander directeur van de afdeling die het stroomnet ontwerpt, is de situatie nijpend geworden doordat het kabinet in zijn voorjaarsnota beslissingen over stikstofproblematiek vooruit heeft geschoven. In 2019 verklaarde de Raad van State de Nederlandse regelgeving om stikstof te beperken, bedoeld om natuurgebieden te beschermen, ongeldig. Eind vorig jaar kwam daar nog een uitspraak bovenop die de mogelijkheden beperkt om te schuiven met stikstofruimte binnen een vergunning.

Volgens een analyse van Liander zijn hierdoor bij 317 bouwprojecten voor het stroomnet meer vergunningen nodig dan gedacht. Op de meeste plekken waar dit het geval is, ziet de regionale netbeheerder ook dat er geen of nauwelijks ruimte is voor vergunningen om stikstof te mogen uitstoten, zoals in Gelderland. Het gevolg is dat de projecten in een „gevarenzone” zitten, zegt Baud.

Stroomnetbeheerders hebben juist te maken met een grote opgave om het net uit te breiden of geschikt te maken voor intensiever gebruik. De wachtlijst voor nieuwe of zwaardere aansluitingen is opgelopen tot 20.000 aanvragers. Dit raakt naast het bedrijfsleven soms ook kopers van nieuwbouwwoningen. Zo meldde Liander vorige maand dat vijftig nieuwbouwwoningen in Wognum voorlopig geen stroomaansluiting kunnen krijgen door gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet.

Liander en andere netbeheerders pleiten voor een uitzonderingspositie voor hun bouwprojecten. „Duidelijkheid vanuit Den Haag is essentieel voor de toekomst, ermee wachten heeft gevolgen voor de stroomnetuitdagingen in heel Nederland”, zegt Baud.