China waarschuwt landen tegen sluiten handelsakkoorden met VS

Het ministerie reageerde hiermee op een nieuwsbericht dat de regering-Trump zich voorbereidt om andere landen onder druk te zetten om de handel met China te beperken in ruil voor vrijstellingen van tarieven van de Verenigde Staten. „De Verenigde Staten hebben misbruik gemaakt van tarieven voor alle handelspartners onder het mom van zogenaamde ‘gelijkwaardigheid’, terwijl ze alle partijen ook dwongen om onderhandelingen over zogenaamde ‘wederkerige tarieven’ met hen te beginnen”, aldus de woordvoerder.

China is vastberaden en in staat om zijn eigen rechten en belangen te beschermen en is bereid de solidariteit met alle partijen te versterken, voegde het ministerie hieraan toe.