Overheidsmedewerkers VS delen gevoelige documenten met duizenden

Uit een onderzoek naar het incident blijkt dat de medewerkers onbedoeld een Google Drive-map met gevoelige documenten hebben gedeeld met het volledige personeel van de GSA, een dienst die meer dan elfduizend mensen telt. Naast de plattegrond van het Witte Huis bevatten de documenten onder andere ook informatie over een voorgestelde explosiedeur voor het bezoekerscentrum in het Witte Huis.

Het incident is de recentste digitale beveiligingsfout voor de regering-Trump. Vorige maand voegden functionarissen onbedoeld de hoofdredacteur van het tijdschrift The Atlantic toe in een Signal-groepschat waarin plannen voor Amerikaanse aanvallen in Jemen werden besproken.