Auto vliegt uit bocht en belandt op Betuwelijn, twee gewonden

Het ongeluk gebeurde zaterdag iets voor middernacht. Een eerste indicatie wees uit dat de bestuurder alcohol op had, aldus de woordvoerder.

Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail meldt dat op de plek waar de auto op de spoorlijn terechtkwam, alleen goederenverkeer over het spoor rijdt. Op het moment van het ongeval was er geen goederenverkeer. Aan de infrastructuur is geen schade ontstaan en het goederentreinverkeer kan zondag gewoon volgens de dienstregeling doorgaan. Er is wel wat vervuiling in het ballastdeel, waar de steentjes liggen, zegt de woordvoerder. Dat wordt op een later moment opgeruimd.