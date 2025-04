21 mensen nagekeken om inademen rook bij brand Utrecht

Als gevolg van de brand in een kelderbox onder de flat aan de Gambiadreef werden dertig woningen ontruimd, circa negentig mensen moesten hun woningen uit. Zij worden opgevangen in een stadsbus die naar de locatie is gehaald.

De brandweer kreeg de brand eerder op zondag al onder controle. De ontruiming werd uitgevoerd om de rookontwikkeling door de brand. Woningen in de flat moeten geventileerd worden. Het is nog onduidelijk wanneer mensen terug kunnen naar hun appartement.