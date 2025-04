Rusland beschuldigt Oekraïne van schending paasbestand

Oekraïense militairen hebben volgens het Russische ministerie 444 keer het vuur geopend op Russische posities. Er zouden ruim 900 droneaanvallen zijn uitgevoerd. De aanvallen zouden plaatsgevonden hebben in Donetsk, Oekraïens grondgebied in Russische handen, maar ook in grensregio’s in Rusland. Daarbij zouden burgerslachtoffers gevallen zijn, doden en gewonden.

Zelensky stelt dat Rusland al sinds het ingaan van het eenzijdig uitgeroepen staakt-het-vuren zaterdag aanvallen uitvoert. De Oekraïense militairen zouden daar slechts met vergelijkbare aanvallen op hebben gereageerd. De aanvallen zouden zelfs geïntensiveerd zijn vanaf 10.00 uur lokale tijd.

Het staakt-het-vuren dat Poetin aankondigde duurt van zaterdag 18.00 uur tot middernacht de dag erop, lokale tijd. Het Russische ministerie zegt dat de Russische militairen zich aan het bestand gehouden hebben.