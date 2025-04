Zelensky: Rusland valt nog aan, van staakt-het-vuren geen sprake

Ondanks het staakt-het-vuren dat Rusland heeft afgekondigd, gaan de aanvallen op Oekraïne volgens president Volodymyr Zelensky ook zondagochtend door. Hij spreekt in een bericht op X van vijf bestormingen, 59 beschietingen en aanvallen met drones. Van een echt paasbestand, zoals Vladimir Poetin eenzijdig had aangekondigd, is volgens hem geen sprake.