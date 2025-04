Brit die verkeersravage veroorzaakte tijdens date bekent schuld

De man wilde zijn eerste date thuisbrengen toen agenten hem aan de kant wilden zetten wegens roekeloos rijgedrag. Hij negeerde de stoptekens en ging ervandoor met snelheden tot 200 kilometer per uur. Agenten wisten de man uiteindelijk tot stoppen te dwingen, maar wel ten koste van zeker vier politieauto’s.

Op de vlucht voor de politie richtte de man een ravage aan. Brokstukken van auto’s lagen verspreid over de snelweg, die in beide richtingen moest worden afgezet.

De man kreeg in afwachting van de rechtszaak een rijverbod opgelegd, maar gebruikte vervolgens toch een andere auto om naar zijn werk in de sportschool te gaan. Voor de rechter bekende de man volledige schuld en betuigde hij diepe spijt. Welke straf hij krijgt, is nog niet bekend.