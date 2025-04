Republikeinen VS bezoeken Syrië

De Republikeinse politici Cory Mills en Marlin Stutzman landden vrijdag in Damascus. Volgens persbureau Reuters had Mills, buitenlanddeskundige in het Huis van Afgevaardigden, een ontmoeting met president Ahmed al-Sharaa die negentig minuten duurde. Zij spraken over de lopende sancties tegen Syrië en over Iran, aldus een bron van de delegatie tegenover Reuters.

Sinds de machtsovername eind vorig jaar wil de regering van al-Sharaa onder de strenge internationale sancties uitkomen. Het Amerikaanse bezoek kan worden gezien als een eerste normalisatie van de verhoudingen tussen de VS en Syrië. De twee congresleden zijn op uitnodiging van de Syrisch-Amerikaanse Alliantie voor Vrede en Welvaart afgereisd. Vanuit het Witte Huis zijn nog geen mededelingen gedaan over het bezoek.