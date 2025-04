Fractietop en kabinetsleden NSC in overleg na vertrek Omtzigt

Het gaat om een fysiek overleg waarvan de locatie niet bekend is gemaakt.

In de aankondiging van zijn vertrek liet Omtzigt meteen weten dat Nicolien van Vroonhoven het van hem overneemt.

Het is nog niet bekend wie zitting neemt op de vrijgekomen zetel. NSC wacht nog op een bericht van de Kiesraad over de vervolgstappen.

Als een plek vrijkomt in de Tweede Kamer, dan loopt de Kiesraad de kandidatenlijst van boven naar beneden af. Een blik op de lijst leert dat er weinig opties over zijn. De meeste kandidaten op de dertigkoppige lijst zitten namelijk al in de Tweede Kamer of zijn minister of staatssecretaris geworden.

Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger zijn eerder uit onvrede uit de fractie gestapt. Nora Achahbar heeft het kabinet na de Maccabi-rellen verlaten. Daarna zijn Nathaly Boelhouwer en Marco Schouten de laatste twee personen op de kandidatenlijst die nog niet in de fractie of het kabinet zitten.