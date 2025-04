Chinese reders veroordelen heffing VS voor schepen uit China

Deze week publiceerde de Amerikaanse handelsgezant het plan om alle schepen die in China zijn gemaakt en Chinees eigendom zijn een belasting te laten betalen in de VS. De hoogte ervan hangt af van de hoeveelheid vracht die ze vervoeren. Met de maatregel, die over zes maanden moet ingaan, wil de regering de Amerikaanse scheepsbouw beschermen.

CSA meldt in gesprek te zijn met de VS en andere partijen over de heffing. Een andere Chinese belangenorganisatie, voor scheepsbouwers, waarschuwt dat de heffing tot hogere kosten voor vervoer leidt en zo de inflatie in de VS versterkt.