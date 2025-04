Rome onder voorwaarden akkoord met grote Italiaanse bankendeal

De regering maakte niet bekend welke voorwaarden ze stelt aan de overname ter waarde van 14 miljard euro. Volgens Italiaanse media eist Rome een snel vertrek van UniCredit uit Rusland. Ook wil het kabinet van premier Giorgia Meloni voorkomen dat na de samenvoeging van de twee banken veel bankfilialen sluiten, meldden Corriere della Sera en la Repubblica.

UniCredit zelf maakte ook niet bekend wat de eisen van de regering zijn. De bank meldt dat nog onduidelijk is wat de gevolgen van die voorwaarden zijn. UniCredit zegt nog te onderzoeken of het nog heil ziet in een deal met voorwaarden.