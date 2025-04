Tunesische oppositieleden krijgen jarenlange gevangenisstraffen

In de zaak werden veertig mensen vervolgd. Het ging om bekende politici, zakenlieden en journalisten. Ruim twintig van hen waren het land al ontvlucht, anderen zitten sinds 2023 vast. Details over de veroordeelden of de straffen zijn niet bekendgemaakt.

De oppositie zegt dat de veroordelingen gebaseerd zijn op valse aanklachten. Saied zou zo tegenstanders monddood willen maken. Volgens activisten heeft de president de rechtspraak volledig onder controle. Saied zelf zegt dat hij geen dictator is en dat hij probeert om chaos en corruptie in Tunesië te bestrijden. De autoriteiten zeiden dat de veroordeelden de regering omver wilden werpen.