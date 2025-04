Amerikaans hooggerechtshof legt deportatie Venezolanen stil

Het Amerikaanse hooggerechtshof kwam zaterdagochtend met een korte verklaring waarin de uitzettingen „tot nader order van het Hof” zijn stilgelegd. Er staan geen namen onder de verklaring. Een van de rechters aan het hof, de conservatieve Clarence Thomas, heeft publiekelijk laten weten dat hij het er niet mee eens is. Dat is in de VS niet ongebruikelijk.

In de VS wordt een juridische strijd gevoerd over uitzetting van verschillende groepen migranten. Vanuit de regering van Donald Trump is irritatie over de bemoeienis van de rechtspraak. In de oppositie zijn mensen juist bezorgd dat Trump zich niet aan de wet houdt en vervolgens uitspraken van rechters naast zich neerlegt. Dat wordt door de Republikeinen ontkend.