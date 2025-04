Minder mensen uit het buitenland bezoeken de VS

De krant baseert zich op gegevens van de International Trade Administration, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het is de eerste significante daling sinds de coronapandemie, zo meldt de krant. Als deze trend zich voortzet, betekent dit volgens deskundigen miljardenverliezen voor de Amerikaanse toeristische sector.

Buitenlandse toeristen zijn ongerust door de reeks aanhoudingen bij binnenkomst in de VS. Het gaat hierbij om meerdere personen, onder wie Duitse staatsburgers, die de toegang werd ontzegd terwijl zij over volledige documentatie beschikten. In sommige gevallen werden zij dagen- of wekenlang vastgehouden in deportatiecentra.