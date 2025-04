Minstens 148 mensen komen om bij brand op boot in Congo

Volgens berichten had de boot ongeveer vijfhonderd passagiers aan boord, waaronder vrouwen en kinderen, toen die dinsdag kapseisde in de rivier de Congostroom in het noordwesten van het land. Functionarissen schatten dat er nog honderden mensen vermist zijn.

De brand brak uit terwijl een vrouw aan boord van de boot aan het koken was. Verschillende passagiers, onder wie vrouwen en kinderen, stierven nadat ze in het water waren gesprongen zonder te kunnen zwemmen.

Bootongelukken komen veel voor in Congo. Oude, houten boten vormen het belangrijkste vervoermiddel tussen de dorpen en zijn vaak overbelast.