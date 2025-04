VS trekken helft troepen terug uit Syrië

In een verklaring wijst het Pentagon op het succes van de VS tegen de radicaalislamitische IS-beweging, inclusief de nederlaag in 2019 onder president Donald Trump. De verkleining van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië „weerspiegelt de belangrijke stappen” die de Amerikanen hebben gezet om de aantrekkingskracht en slagkracht van IS regionaal en wereldwijd te verminderen, aldus het ministerie.