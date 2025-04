Volkswagen-topman wil Audi’s in de VS produceren om autoheffing

„We hebben een toekomstgerichte strategie met spannende projectideeën die zijn afgestemd op en aantrekkelijk zijn voor de Amerikaanse markt. Dat leggen we op tafel”, zei Blume tegen de krant. Er zijn volgens hem al „constructieve” gesprekken gaande met de Amerikaanse overheid.

Hij voegde daaraan toe dat productie in de VS van Audi-voertuigen „een stap vooruit in onze strategie” is. De automaker heeft al een grote fabriek voor het merk Volkswagen in de staat Tennessee en bouwt er een in de staat South Carolina. In de nieuwe fabriek moeten elektrische wagens van Scout worden gemaakt.

De heffing heeft autofabrikanten in Duitsland en Europa geschokt. De VS zijn de belangrijkste exportmarkt voor de Duitse auto-industrie.