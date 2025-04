Amerikanen kunnen Switch 2 donderdag vooruitbestellen na uitstel

Amerikaanse consumenten kunnen de langverwachte Switch 2 vanaf volgende week donderdag vooruitbestellen, meldt Nintendo. Het Japanse gamesbedrijf had de mogelijkheid om zogenoemde een pre-order te plaatsen voor de Switch 2 in de Verenigde Staten onlangs uitgesteld volgens verschillende media, waaronder techwebsite The Verge. Het bedrijf zou eerst de impact van de Amerikaanse importheffingen willen beoordelen.