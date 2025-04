Trump: VS trekken zich snel terug als Oekraïne-akkoord uitblijft

De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio had eerder vrijdag al duidelijk gemaakt dat Washington niet eindeloos gaat proberen vrede in Oekraïne te bewerkstelligen als er geen kans op succes is. De regering wil binnen enkele dagen bepalen of het kan lukken. Trump „heeft nog meer prioriteiten in de wereld”, aldus de bewindsman.

Ook in een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte benadrukte Rubio dat als er niet snel een duidelijke weg naar vrede opduikt, de VS zich zullen terugtrekken uit de bemiddelingspogingen voor vrede, aldus een woordvoerder van de bewindsman.