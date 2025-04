Regering VS kijkt of Fed-baas Powell ontslagen kan worden

Trump is ontevreden over het rentebeleid van de Federal Reserve, dat onafhankelijk van de Amerikaanse regering is. Hij wil dat de Fed de rente verlaagt, maar Powell wil daar nog even mee wachten. Donderdag wakkerde Trump hun meningsverschil opnieuw aan. Hij stelde dat Powell „politiek bedrijft” door de rentetarieven niet te verlagen en dat hij de macht had hem „heel snel” uit zijn functie te zetten.

Later meldde Trump dat Powell waarschijnlijk zou aftreden als Fed-voorzitter. Powell zei zelf herhaaldelijk zijn volledige termijn als voorzitter uit te willen zitten tot mei 2026.

Op de vraag of Powell ontslaan een mogelijkheid was, antwoordde Hassett vrijdag dat Trump en de regering die mogelijkheid „zullen blijven bestuderen”.