Heinen verwijst voor pijn in begroting naar fractievoorzitters

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) wilde bijvoorbeeld extra geld voor gevangenissen, maar dat kwam er niet. „Ik heb aan haar gevraagd: kom met een dekkend voorstel”, aldus Heinen. „Dat is niet gebeurd, en vervolgens hebben de fractievoorzitters andere keuzes gemaakt.”

Gevraagd naar de Lelylijn, het spoorproject waarvan het geld voor andere infrastructuur wordt gebruikt, antwoordde Heinen: „Dat is ook een politieke keuze geweest.” De Lelylijn werd toch al niet gebouwd, voegde hij toe.

Het kabinet schrapt een regeling voor kwetsbare kinderen in het voortgezet onderwijs. „Hoe de politieke keuzes worden ingevuld is natuurlijk ook aan de fractievoorzitters”, aldus Heinen. „Wat ik belangrijk vind, is dat het wel gedekt wordt. Dat kan niet pijnvrij, en waar die pijn dan wordt gelegd is wel echt een politieke keuze.”

Van afschuiven wilde Heinen niet spreken. „Ik sta ervoor, ik sta u ook te woord en ik ga ze ook verdedigen in het parlement.”