Industrie Rotterdamse haven ziet ‘geen serieuze besluiten’

„Deze tijd hebben we eigenlijk helemaal niet en verder uitstel kunnen we ons niet permitteren. Een samenhangend pakket maatregelen is snel nodig om het investeringsklimaat voor met name de industrie te verbeteren”, zegt Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs, de koepel van bedrijven uit de Rotterdamse haven en industrie.

Een klein lichtpuntje is volgens Deltalinqs dat het kabinet zegt te werken aan een pakket met energie- en klimaatmaatregelen dat 1 mei bekend wordt. „Dat is een uitgelezen nieuwe kans om alsnog iets te doen aan de vele nationale koppen op EU-beleid.”