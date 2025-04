Extra geld voor gemeenten voor grootste deel naar jeugdzorg

Tegelijk wilde het kabinet volgend jaar 2,3 miljard minder in het gemeentefonds storten. De gemeenten spraken van een „ravijnjaar” en dreigden deze week nog met een rechtszaak over de jeugdzorg. Met het extra geld, oplopend van 414 miljoen euro dit jaar naar 1,3 miljard in 2025 en bijna 1,3 miljard in 2027 moeten de tekorten (deels) zijn weggewerkt.

De koepel van gemeenten VNG heeft de rechtszaak afgeblazen. Het overleg tussen gemeenten en het Rijk gaat door om de jeugdzorg te verbeteren. Onder het vorige kabinet zijn maatregelen hiervoor afgesproken in de zogeheten hervormingsagenda. Vooral het gebrek aan geld is steeds een probleem, maar er is ook een tekort aan jeugdzorgmedewerkers. De wachtlijsten zijn lang. Deze week nam de Tweede Kamer ook een wet aan om het jeugdzorgstelsel te verbeteren.

Vanaf 2028 is er geen extra geld meer voorzien voor de hervormingsagenda. Dan moeten de maatregelen effect hebben. Een doelgerichter en korter hulptraject moet jaarlijks bijna 70 miljoen euro opleveren. VVD-staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd) had een eigen bijdrage al voorzien. Dat moet vanaf 2028 jaarlijks 260 miljoen euro opleveren.