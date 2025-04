Toch geen miljoenen voor aanpak N50 bij Kampen

„Daarnaast komt er respectievelijk 365 en 115 miljoen euro voor de aanpak van de N50 en N36 in Overijssel”, bracht de BBB naar buiten kort nadat de coalitiepartijen een akkoord hadden bereikt over de bijstelling van de begroting. Inmiddels is het persbericht op de website van de partij aangepast. Er staat alleen nog dat de aanpak van de N50 moet „aanhaken” op een breder plan voor infrastructuur.

„Dat is een communicatiefoutje geweest”, zegt een woordvoerder van de BBB. Het geld zou „tot op het laatste moment” op tafel hebben gelegen, maar werd toch nog geschrapt. „Dat is niet zorgvuldig in onze communicatie verwijderd.” De partij hoopt dat de aanpak van de N50 alsnog een plek krijgt in de miljoenennota.

De afgelopen tien jaar zijn zeker tien mensen omgekomen op de N50.